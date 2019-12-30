В нескольких городах на Дальнем Востоке снова эвакуируют людей из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах

В частности, из 26 детских садов Хабаровска эвакуировали 4,5 тысячи детей и коло одной тысячи сотрудников. Сообщает ТАСС со ссылкой га городскую администрацию. Кроме того, поступили сообщения о минировании детских садов в Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.
2019-12-30T08:30:00+03:00
2019-12-30T08:30:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 30 декабря 2019
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