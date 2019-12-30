В нескольких городах на Дальнем Востоке снова эвакуируют людей из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах

В частности, из 26 детских садов Хабаровска эвакуировали 4,5 тысячи детей и коло одной тысячи сотрудников. Сообщает ТАСС со ссылкой га городскую администрацию. Кроме того, поступили сообщения о минировании детских садов в Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.