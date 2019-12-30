В Московском регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

Порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщается на сайте МЧС. Днём ожидается снег, метель и гололедица. По прогнозу снег будет идти и в новогоднюю ночь. Температура воздуха опустится от минус 1 — 3 градусов. Облачная погода со снегом ожидается и 1 января.
2019-12-30T08:15:00+03:00
2019-12-30T08:19:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 30 декабря 2019
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