В Московском регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

Порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщается на сайте МЧС. Днём ожидается снег, метель и гололедица. По прогнозу снег будет идти и в новогоднюю ночь. Температура воздуха опустится от минус 1 — 3 градусов. Облачная погода со снегом ожидается и 1 января.