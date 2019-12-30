Клубы Континентальной Хоккейной Лиге проведут сегодня последние матчи в уходящем году

Пять матчей пройдут сегодня в КХЛ. В центре внимания на Востоке — встреча между «Аванградом» и «Трактором».

Владимир Юрзинов возглавил клуб из Челябинска в середине ноября. Но кардинальных перемен к лучшему добиться пока не сумел. «Трактор», по-прежнему, занимает непривычное для себя последнее место в Конференции. Впрочем, под конец года челябинцы впервые в сезоне выдали серию из трех побед кряду. В том числе, и над сегодняшним соперником — «Авангардом».

На Западе отметим противостояние в Москве между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». В нынешнем сезоне соперники встречались лишь однажды. В сентябре армейцы, и тоже на своей площадке, оказались сильнее 5-2.

Возобновится хоккейный чемпионат 3 января.