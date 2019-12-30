С такой инициативой планируют выступить члены правящей Партии справедливости и развития, рассказал «Эху Москвы» журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу.
Голосование по вопросу об отправке турецких войск в Ливию может состояться уже 2 января. Парламент в этом случае соберется на экстренное заседание, заметил Камбуроглу.
В парламент Турции могут внести вопрос об отправке войск в Ливию
С такой инициативой планируют выступить члены правящей Партии справедливости и развития, рассказал «Эху Москвы» журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу.