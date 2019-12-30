Польша ответила на критические высказывания российского президента в свой адрес

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Владимира Путина во лжи, а СССР — в союзе с нацистской Германией. Президент Путин, по мнению главы правительства Польши искажает факты, когда Россию прижимают. По словам Матеуша Моравецкого, Москва в последние недели потерпела несколько серьёзных поражений — планы полностью контролировать Белоруссию провалились, а ЕС продлил санкции из-за Украины.

Обвиняя Польшу, Путин хочет скрыть проблемы. Он прекрасно осознаёт, что его высказывания не имеют ничего общего с реальностью, отметил Моравецкий. «Президент Путин много раз лгал о Польше и делал это сознательно».

Польский премьер также высказал мнение, что Сталин находился в сговоре с Гитлером. Пакт Молотова-Риббентропа был не договором о ненападении, а политическим и военным союзом между СССР и нацистской Германией, который разделил Европу на две сферы влияния. Их линии проходили по границам Польши, сказал премьер.

Напомнил он и о параде, который советские военные и войска нацистской Германии устроили в Брест-Литовске в сентябре 39-го вскоре после начала Второй мировой войны. Так Моравецкий ответил на слова Путина о том, что Советский Союз был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией, а на момент ввода в Польшу советских войск правительство уже сбежало из Варшавы.

Моравецкий подчеркнул, что российский народ стал главной жертвой политики Сталина. И этот народ, по мнению польского премьера, теперь заслуживает правды.