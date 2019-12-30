Число жертв тайфуна «Фанфон» на Филиппинах выросло до 47

Еще девять числятся пропавшими без вести, передает китайское агентство «Синьхуа». Всего пострадали свыше 1,5 миллионов человек. Повреждены более 260 тыс. домов и около 90 государственных учреждений были повреждены. Тайфун обрушился на архипелаг почти неделю назад. По последним данным, скорость ветра в его пределах составляет около 33 м/с.
2019-12-30T07:45:00+03:00
2019-12-30T07:48:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:45, 30 декабря 2019
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