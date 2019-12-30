Больницы, детские сады и административные здания вновь эвакуируют в дальневосточных регионах России

С понедельника опять поступают сообщения с угрозами взрывов, поясняют власти. Злоумышленники нарушили работу мэрии Хабаровска, дошкольных учреждений и лечебных заведений в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджан, Благовещенске. Серия лжеминирований в разных городах России не прекращается с конца ноября.
2019-12-30T07:16:00+03:00
2019-12-30T07:17:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:16, 30 декабря 2019
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