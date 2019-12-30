Больницы, детские сады и административные здания вновь эвакуируют в дальневосточных регионах России

С понедельника опять поступают сообщения с угрозами взрывов, поясняют власти. Злоумышленники нарушили работу мэрии Хабаровска, дошкольных учреждений и лечебных заведений в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджан, Благовещенске. Серия лжеминирований в разных городах России не прекращается с конца ноября.