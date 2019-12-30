Не менее 19 граждан Белоруссии пострадали в результате ДТП под Псковом

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Пассажирский автобус, который следовал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся. В салоне, по данным полицейских, находились 50 человек. Причины аварии пока не называются.