Не менее 19 граждан Белоруссии пострадали в результате ДТП под Псковом

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Пассажирский автобус, который следовал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся. В салоне, по данным полицейских, находились 50 человек. Причины аварии пока не называются.
2019-12-30T07:15:00+03:00
2019-12-30T07:17:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562779-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:15, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...