Обмен пленными с сепаратистами в Киеве назвали выполнением первой части договоренностей «нормандской четверки»

По словам президента Украины Владимира Зеленского, домой вернулись 76 украинцев. Один из крупнейших за пару лет обменов состоялся накануне. Произошедшее подтверждает, что минские соглашения начали действовать, считает украинский политолог Вадим Карасев.

Отношение к обмену среди украинцев неоднозначное, добавил Карасев. Кроме сторонников у процедуры есть и противники, которые считают процесс обмена признанием капитуляции Киева, пояснил эксперт.