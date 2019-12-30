Израиль собирается удержать $43 миллиона из средств, которые предназначаются Палестинской автономии

Кабинет безопасности страны объяснил решение тем, что такую же сумму палестинская администрации ранее выплатила в качестве пособий террористам, которые находятся в заключении в Израиле. Как пишет газета Times of Israel, деньги будут удержаны в течение следующего года из тех денег, которые Иерусалим собирает от имени автономии в качестве налогов и пошлин. Закон, который позволяет такие меры, израильский парламент утвердил в прошлом году.