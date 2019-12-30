В Волгограде вспоминают погибших в теракте 2013 года

Траурная акция пройдет на месте взрыва троллейбуса с пассажирами. В Дзержинском районе Волгограда у места трагических событий соберутся родные и близкие пассажиров, чьи жизни унес теракт.

Люди принесут цветы и свечи. Взрыв в троллейбусе 30 декабря стал вторым терактом, который произошел в городе перед Новым 2014 годом. На тот момент во всем Волгограде уже дежурили усиленные наряды полиции.

Накануне взрыв прогремел на городском вокзале. В 08:36 экстренные службы приехали к искореженному троллейбусу № 15А в Дзержинском районе. В результате терактов погибли 34 человека, десятки пострадали, многие остались инвалидами на всю жизнь.

В воскресенье у мемориальной доски на вокзале волгоградцы поименно вспомнили всех жертв теракта — зажгли лампады и возложили цветы к памятному знаку. Во всех храмах области проходят панихиды.

По данным следствия, на железнодорожном вокзале подорвался террорист Аскер Самедов, троллейбус взорвал Сулейман Магомелов. Они входили в т. н. «буйнакскую террористическую группировку».