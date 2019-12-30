В Иркутской области около 200 жилых домов остались без света

Авария произошла рано утром на линии электропередачи в одной деревне и садоводстве. Как сказали агентству «Интерфакс» в региональном управлении МЧС, на месте происшествия уже работают ремонтные бригады.

По данным синоптиков, в регионе сейчас стоят 30-градусные морозы. Сколько точно человек проживает в пострадавших домах, пока не уточняется.