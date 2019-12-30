Суд в Москве должен заново начать процесс по делу бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Она единственная из всех фигурантов признала вину в хищении государственных средств. Мещанский суд, теперь уже в другом составе, займётся делом Нины Масляевой. В прошлом главного бухгалтера «Седьмой студии». Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Она вину признала ещё на стадии следствия и дала показания на других фигурантов.

В суде весной Масляева сказала, что помогала похищать деньги режиссёру Кириллу Серебренникову и остальным обвиняемым. Она попросила отнестись к ней снисходительно и не наказывать сурово. Судья Татьяна Изотова не стала доводить дело до приговора. Она усмотрела ошибки в обвинительном заключении и вернула дело в прокуратуру. Против этого был гособвинитель и защита.

Только через Верховный суд дело удалось вернуть в первую инстанцию, где его начнут рассматривать по существу.

Главбухом «Седьмой студии» Масляева работала несколько лет с 2011 года. За этот период, по версии следствия, были похищены 130 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Масляевой, поскольку вину она признала, грозит максимум шесть с половиной лет.

Остальные обвиняемые, включая режиссера Кирилла Серебренникова и продюсера Алексея Малобродского вину не признают. Дело «Седьмой студии» рассматривают во второй раз. Назначена новая, третья по счёту экспертиза.