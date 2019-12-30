Сразу несколько «дорожных карт» по интеграции до сих пор не согласовали Россия и Белоруссия

Как сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, нерешенными остаются вопросы, которые связаны с нефтью, газом и налогами.

Дмитрий Крутой также отрицает, что Белоруссия в ходе интеграции с Россией откажется от собственной валюты и перейдет на российский рубль.