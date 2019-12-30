Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» после обмена с сепаратистами в Донбассе

Накануне вечером президент Украины встретил самолет с украинцами, которых передали самопровозглашенные республики. Они освободили более 80 человек, из которых на подконтрольную Украине территорию вернулись 76. Киев передал в обмен более 120 человек. В том числе и пятерых бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которые проходили по делу об убийстве активистов «Майдана». Как подчеркнул Зеленский, решение здесь было политическим: «Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты — они все — герои. Я уверен, что для нас приоритет — вернуть наших людей. С уважением отношусь ко всем родителям и родстенникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Но мы могли вернуть живых. Я уверен, что это приоритет.

Беркутовцы, в отличие от освобожденных украинцев, нормально, очень неплохо жили эти пять лет. Я вам больше скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы им отдал 100 беркутовцев их и вернул живого разведчика».

Зеленский добавил, что это первый этап обмена, о котором договорились лидеры «нормандской четверки», остальные будут проведены позднее.