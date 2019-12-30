Главным подарком на Новый год россияне считают здоровье для себя и близких

Почти треть опрошенных ВЦИОМ хотели бы именно это попросить у Деда Мороза. Каждый десятый пожелал денег, а каждый двадцатый — счастья, передает агентство ТАСС. В пятерки самых распространенных желаний оказались также мир во всем мире и квартира или дача. Опрос проводился в середине декабря.
2019-12-30T05:03:00+03:00
2019-12-30T04:33:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562745-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...