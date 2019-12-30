Гражданские авиалайнеры, которые выпускают в России, могут переименовать

И сделать линейку самолетов с единым названием, сказал агентству РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Такая практика, по его словам, принята на рынке гражданской авиации. Другие игроки уже пришли именно к такой модели, полагает глава госкорпорации. Ранее глава «Ростеха», куда вошел авиационный холдинг, Сергей Чемезов не исключал в интервью газете РБК, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название.