Гражданские авиалайнеры, которые выпускают в России, могут переименовать

И сделать линейку самолетов с единым названием, сказал агентству РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Такая практика, по его словам, принята на рынке гражданской авиации. Другие игроки уже пришли именно к такой модели, полагает глава госкорпорации. Ранее глава «Ростеха», куда вошел авиационный холдинг, Сергей Чемезов не исключал в интервью газете РБК, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название.
2019-12-30T05:03:00+03:00
2019-12-30T04:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 30 декабря 2019
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