Новая волна эвакуаций в российских регионах

В Хабаровске из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва прервана работа мэрии. Как передает агентство «Интерфакс», также проводится проверка почти тридцати детских садов в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. . С конца ноября не прекращается серия лжеминирований социальных учреждений, автовокзалов, аэропортов и зданий администраций в российских городах. Только в Москве, по некоторым данным, за это время были эвакуированы почти миллион человек. В правоохранительных органах говорят, что сообщения с угрозами приходят из-за рубежа, в частности, с территории Украины.