Адвокат президента США вел тайные переговоры с властями Венесуэлы, утверждает газета The Washington Post

По ее сведениям, телефонный разговор Рудольфа Джулиани состоялся вскоре после переизбрания Николаса Мадуро на посту венесуэльского президента в 2018 году. Это было частью «теневых попыток» США сместить лидера латиноамериканской республики, пишет издание. Предмет разговора пока остается неизвестен. Ранее агентства Bloomberg и Reuters рассказали о секретных переговорах с представителями Венесуэлы, которые вел основатель частной военной компании Blackwater и сторонник Трампа Эрик Принс.