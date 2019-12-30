Адвокат президента США вел тайные переговоры с властями Венесуэлы, утверждает газета The Washington Post

По ее сведениям, телефонный разговор Рудольфа Джулиани состоялся вскоре после переизбрания Николаса Мадуро на посту венесуэльского президента в 2018 году. Это было частью «теневых попыток» США сместить лидера латиноамериканской республики, пишет издание. Предмет разговора пока остается неизвестен. Ранее агентства Bloomberg и Reuters рассказали о секретных переговорах с представителями Венесуэлы, которые вел основатель частной военной компании Blackwater и сторонник Трампа Эрик Принс.
2019-12-30T05:03:00+03:00
2019-12-30T04:31:55+03:00
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05:03, 30 декабря 2019
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