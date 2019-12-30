Лидеры России и ФРГ подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток – 2»

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель отметили в телефонном разговоре прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сказали в Кремле. Ранее США пригрозили санкциями компаниям, которые участвуют в прокладке российского газопровода в Европу. Из-за этого приостановила работу швейцарская компания Allseas, которая прокладывает трубы для «Северного потока – 2».