Небольшой снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, днем 31 декабря будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица. Ночью температура опустится до -1-3 градусов. Также облачная погода со снегом ожидается 1 января. Возможны порывы ветра до 12-17 м/с.