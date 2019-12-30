Небольшой снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, днем 31 декабря будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица. Ночью температура опустится до -1-3 градусов. Также облачная погода со снегом ожидается 1 января. Возможны порывы ветра до 12-17 м/с.
2019-12-30T04:03:00+03:00
2019-12-30T04:07:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 30 декабря 2019
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