Белгородские медики пожаловались президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты и давление руководства

Работники станции скорой медпомощи в городе Старый Оскол записали видеообращение. Они утверждают, что власти не выполняют «майские указы» президента. А в ответ на жалобы руководство якобы грозит снижением зарплат. Местная администрация, как пишет интернет-издание «7х7», заверяет, что в городе решается проблема нехватки квалифицированного медицинского персонала.