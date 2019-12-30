Белгородские медики пожаловались президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты и давление руководства

Работники станции скорой медпомощи в городе Старый Оскол записали видеообращение. Они утверждают, что власти не выполняют «майские указы» президента. А в ответ на жалобы руководство якобы грозит снижением зарплат. Местная администрация, как пишет интернет-издание «7х7», заверяет, что в городе решается проблема нехватки квалифицированного медицинского персонала.
2019-12-30T04:03:00+03:00
2019-12-30T04:06:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 30 декабря 2019
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