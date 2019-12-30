Сын генпрокурора России занялся новым проектом с госкорпорацией ВЭБ.РФ

Игорь Чайка учредил компанию «Инжиниринг.РФ». Как рассказали журналу Forbes в ВЭБе, совместное предприятие будет участвовать в инвестиционных проектах по строительству высокотехнологичных объектов «под ключ». Компании младшего сына генпрокурора, как писала пресса, занимаются подрядными работами для РЖД и Москвы, с ним также связывают фирмы, которые вывозят мусор из столицы. В расследовании ФБК утверждается, что Игорь Чайка владеет многомиллиардным бизнесом, который полностью завязан на госконтракты. Генпрокурор Юрий Чайка называл ложью обвинения в отношении его семьи.
2019-12-30T04:03:00+03:00
2019-12-30T04:06:15+03:00
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04:03, 30 декабря 2019
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