Сын генпрокурора России занялся новым проектом с госкорпорацией ВЭБ.РФ

Игорь Чайка учредил компанию «Инжиниринг.РФ». Как рассказали журналу Forbes в ВЭБе, совместное предприятие будет участвовать в инвестиционных проектах по строительству высокотехнологичных объектов «под ключ». Компании младшего сына генпрокурора, как писала пресса, занимаются подрядными работами для РЖД и Москвы, с ним также связывают фирмы, которые вывозят мусор из столицы. В расследовании ФБК утверждается, что Игорь Чайка владеет многомиллиардным бизнесом, который полностью завязан на госконтракты. Генпрокурор Юрий Чайка называл ложью обвинения в отношении его семьи.