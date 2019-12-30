Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь в предотвращении терактов

Сведения поступили по линии спецслужб, поясняют в Кремле. Накануне Федеральная служба безопасности объявила о задержании двух россиян по подозрению в подготовке нападений в Санкт-Петербурге. Представители ведомства утверждают, что теракты должны были произойти во время новогодних праздников в местах массовых гуляний.

Ранее Путин уже благодарил Трампа за информацию, которая, как сообщалось, помогла предотвратить теракт в Казанском соборе северной столицы.