Тверской суд Москвы должен рассмотреть сегодня протоколы в отношении Международного «Мемориала»

А также его главы Яна Рачинского. Их обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах. Чиновники считают, что это проявляется в отсутствии маркировки на некоторых страницах, которые связаны с «Мемориалом»/ По данным агентства «Интерфакс», всего уже рассмотрены 19 из 28 протоколов. Международному обществу, правозащитному центру «Мемориал» и их руководителям выписаны штрафы на общую сумму в 3,5 млн. рублей. Сами правозащитники с претензиями контрольных органов не согласны и намерены обжаловать решения судов.
2019-12-30T04:03:00+03:00
2019-12-30T04:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 30 декабря 2019
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