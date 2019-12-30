Тверской суд Москвы должен рассмотреть сегодня протоколы в отношении Международного «Мемориала»

А также его главы Яна Рачинского. Их обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах. Чиновники считают, что это проявляется в отсутствии маркировки на некоторых страницах, которые связаны с «Мемориалом»/ По данным агентства «Интерфакс», всего уже рассмотрены 19 из 28 протоколов. Международному обществу, правозащитному центру «Мемориал» и их руководителям выписаны штрафы на общую сумму в 3,5 млн. рублей. Сами правозащитники с претензиями контрольных органов не согласны и намерены обжаловать решения судов.