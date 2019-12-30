Метель ожидается в Москве в предновогодний день

Порывы ветра могут достигать 18 м/с, рассказал агентству ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это связано с тем, что к столице приближается область низкого давления. В городе ожидается снегопад, он, по словам специалиста, может продлиться до позднего вечера. Высота снежного покрова может составить 3-4 сантиметра.
2019-12-30T03:03:00+03:00
2019-12-30T03:07:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 30 декабря 2019
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