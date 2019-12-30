Жителя Вологодской области, которого оштрафовали по закону о неуважении к власти, вновь вызывали в полицию

От Юрия Шадрина требуют объяснений по поводу его публикаций в социальных сетях в адрес президента Владимира Путина и архангельского губернатора Игоря Орлова, пишет интернет-издание «7х7». Кроме того, один из пользователей обвинил его в попытке реабилитации нацизма. По словам Шадрина, от объяснений он отказался, а полиция сейчас собирает материалы для протокола.

Сам Шадрин в прошлом году организовал митинг против пенсионной реформы. Теперь он считает, что чиновники мстят ему за его деятельность с помощью закона о неуважении к власти.