Мещанский суд Москвы должен начать повторное слушание дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Сама обвиняемая признает вину и просит рассмотреть все в особом порядке. Материалы выделены в отдельное производство из общего дела «Седьмой студии». Масляева утверждала, что выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним и другими фигурантами. Суд уже возвращал дело в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Основное дело «Седьмой студии» также повторно сейчас слушается в Мещанском суде.