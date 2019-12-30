Мещанский суд Москвы должен начать повторное слушание дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Сама обвиняемая признает вину и просит рассмотреть все в особом порядке. Материалы выделены в отдельное производство из общего дела «Седьмой студии». Масляева утверждала, что выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним и другими фигурантами. Суд уже возвращал дело в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Основное дело «Седьмой студии» также повторно сейчас слушается в Мещанском суде.
2019-12-30T03:03:00+03:00
2019-12-30T03:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 30 декабря 2019
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