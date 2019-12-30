Компания «Ростелеком» отрицает утечку данных пользователей портала госуслуг

Представители оператора говорят, что системы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, личные данные защищены. В компании предположили, что инцидент, о котором сообщалось накануне, может быть связан с работой регионального мобильного приложения, передает агентство ТАСС. Как написала газета «КоммерсантЪ», в свободном доступе в интернете оказались сведения более 28 тыс. пользователей портала госуслуг. Предположительно, речь идет о жителях Ханты-Мансийского автономного округа. Эксперты называли в качестве причины уязвимость одного из серверов «Ростелекома». В Минкомсвязи ответили, что проводят проверку.