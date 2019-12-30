Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил во лжи президента России Владимира Путина

По мнению главы польского правительства, российский лидер «много раз лгал о Польше», и всегда делал это сознательно, говорится на официальном сайте премьера. Такие действия российская сторона, как считает Моравецкий, допускает в тех случаях, когда Москва чувствует международное давление. Он напомнил, что Польша первой испытала на себе агрессию нацистской Германии. Премьер-мтинистр также написал, что считает пакт Молотова-Риббентропа проявлением военного и политического союза между СССР и нацистской Германией. Высказывания Моравецкого связаны с недавними словами Путина, о том, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска вошли на территорию республики после бегства ее правительства.
2019-12-30T03:03:00+03:00
2019-12-30T03:04:16+03:00
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03:03, 30 декабря 2019
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