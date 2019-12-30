Российские хоккеисты проиграли команде США на молодежном чемпионате мира

Матч третьего тура группового этапа первенства завершился со счетом 1:3. Сборная России не может обыграть американцев в рамках молодежного чемпионата мира пять матчей подряд. Команда США лидирует в группе B. У России, Германии, Чехии и Канады по 3 очка. В заключительном матче группового раунда российская команда встретится со сборной Германии. Игра пройдет завтра вечером.
2019-12-30T02:03:00+03:00
2019-12-30T02:07:27+03:00
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02:03, 30 декабря 2019
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