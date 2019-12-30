Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в ближайшее время может покинуть свой пост

Об этом агентству РИА Новости рассказал источник на банковском рынке. Именно Шаров минувшим летом вместо ответа на вопрос откуда берется разница в процентных ставках российского и чешского отделений банка предложил послушать музыку собственного сочинения, напоминает газета РБК. Источники РИА Новости говорят, что вице-президент банка намерен заняться другим проектом в малом бизнесе. В кредитной организации эту информацию пока не комментировали.
2019-12-30T02:03:00+03:00
2019-12-30T02:07:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 30 декабря 2019
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