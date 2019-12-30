Бортпроводники немецкой авиакомпании Germanwings начали забастовку

Конфликт связан с тем, что руководство перевозчика отказало одиннадцати сотрудникам в переходе на неполный рабочий день. Стачка продлится до 2 января, передает DW. Из-за этого отменены более 170 рейсов, в основном внутри страны. Администрация Germanwings обвиняет профсоюз в отказе от мирного урегулирования конфликта. Ранее ряд предупредительных забастовок провели бортпроводники Lufthansa. Они требовали повышения суточных и других выплат, а также улучшения условий труда. Соглашения достичь пока не удалось.