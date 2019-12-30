Бортпроводники немецкой авиакомпании Germanwings начали забастовку

Конфликт связан с тем, что руководство перевозчика отказало одиннадцати сотрудникам в переходе на неполный рабочий день. Стачка продлится до 2 января, передает DW. Из-за этого отменены более 170 рейсов, в основном внутри страны. Администрация Germanwings обвиняет профсоюз в отказе от мирного урегулирования конфликта. Ранее ряд предупредительных забастовок провели бортпроводники Lufthansa. Они требовали повышения суточных и других выплат, а также улучшения условий труда. Соглашения достичь пока не удалось.
2019-12-30T02:03:00+03:00
2019-12-30T02:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 30 декабря 2019
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