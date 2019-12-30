Американская авиация нанесла удары по базам военизированной группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии

Вашингтон считает ее террористической организацией и обвиняет в причастности к ракетному обстрелу иракской военной базы в районе города Киркук. Группировка связан с иранским Корпусом стражей исламской революции. По данным агентства Reuters в результате ударов по боевикам были убиты 18 человек, и свыше полусотни ранены. Как отмечает ВВС, влияние Ирана на внутренние политические дела в соседнем государстве нарастает после свержения Саддама Хуссейна.
2019-12-30T02:03:00+03:00
2019-12-30T02:05:56+03:00
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02:03, 30 декабря 2019
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