Американская авиация нанесла удары по базам военизированной группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии

Вашингтон считает ее террористической организацией и обвиняет в причастности к ракетному обстрелу иракской военной базы в районе города Киркук. Группировка связан с иранским Корпусом стражей исламской революции. По данным агентства Reuters в результате ударов по боевикам были убиты 18 человек, и свыше полусотни ранены. Как отмечает ВВС, влияние Ирана на внутренние политические дела в соседнем государстве нарастает после свержения Саддама Хуссейна.