Митинг против интеграции Белоруссии и России прошел в Минске

Участники акции требовали опубликовать «дорожные карты», которые согласовали правительства обеих стран, а также освободить арестованных политиков и активистов. Сообщается, что это уже пятая за месяц акция против интеграции, накануне на нее вышли, по разным оценкам, от 50 до 100 человек. Несмотря на то, что митинг не был согласован, в этот раз обошлось без задержаний.
2019-12-30T02:03:00+03:00
2019-12-30T02:05:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 30 декабря 2019
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