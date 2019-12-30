Митинг против интеграции Белоруссии и России прошел в Минске

Участники акции требовали опубликовать «дорожные карты», которые согласовали правительства обеих стран, а также освободить арестованных политиков и активистов. Сообщается, что это уже пятая за месяц акция против интеграции, накануне на нее вышли, по разным оценкам, от 50 до 100 человек. Несмотря на то, что митинг не был согласован, в этот раз обошлось без задержаний.