Сепаратисты Донбасса освободили в ходе обмена пленными более 80 украинцев

Из них на подконтрольную Киеву территорию вернулись 76 человек, подтвердил президент страны Владимир Зеленский. Взамен Украина передала самопровозглашенным республикам более 120 человек. Это крупнейший за два года обмен пленными между сторонами конфликта. По мнению Зеленского, таким образом была выполнена первая часть парижских договоренностей лидеров «нормандской четверки» по Донбассу. Он также добавил, что освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» являлось условием обмена. По словам украинского президента, это было политическим решением.