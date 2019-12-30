МЧС предупреждает о сильном ветре со снегом в столичном регионе

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 10 утра и до конца дня. Порывы ветра до 13-18 м/с. и гололедица. Жителей региона просят по возможности переждать непогоду дома. А на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. От водителей ждут, что они снизят скорость движения и увеличат дистанцию.