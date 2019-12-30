Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Это случилось в Клину. Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, в субботу несколько человек распивали в частном доме алкоголь. Один из них пытался поджечь петарду и при этом курил сигарету. В результате взрыва пиротехники он получил травмы головы и лица. Бригада «скорой помощи» лишь зафиксировала смерть пострадавшего.