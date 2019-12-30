Белоруссия и Россия все еще не согласовали ряд «дорожных карт» по интеграции

Нерешенными остаются вопросы, которые связаны с нефтью, газом и налогами, пояснил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой. Он не исключил, что сегодня или завтра состоится еще один контакт лидеров двух стран. В эфире телеканала «Беларусь 1» Крутой заметил, что здесь ожидается политическое решение. Вице-премьер также отрицает, что Белоруссия в ходе интеграции с Россией откажется от собственной валюты и перейдет на российский рубль.