Премьер-министр Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Как говорится на сайте главы польского кабинета министров, пакт Молотова — Риббентропа был не просто договором о ненападении, а именно политическим и военным союзом. Матеуш Моравецкий также обвинил президента России Владимира Путина в намеренном искажении фактов о Польше и событиях того времени. Современные российские власти, полагает польский премьер, поддерживают сталинизм, чьей главной жертвой стал народ России. Высказывания Моравецкого стали ответом на слова Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Тогда российский лидер сказал, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией. А на момент ввода советских войск на польскую территорию, правительство республики, по словам Путина, бежало из Варшавы.