Федеральная служба безопасности сообщает о том, что предотвратила теракты

По данным ведомства, двое россиян готовили нападения во время новогодних праздников в местах массовых гуляний в Санкт-Петербурге. Представители спецслужбы говорят, что у задержанных найдены улики. В свою очередь президент Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за сведения, которые были переданы по линии специальных служб. Они помогли предотвратить теракты, пояснили в Кремле.