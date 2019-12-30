Федеральная служба безопасности сообщает о том, что предотвратила теракты

По данным ведомства, двое россиян готовили нападения во время новогодних праздников в местах массовых гуляний в Санкт-Петербурге. Представители спецслужбы говорят, что у задержанных найдены улики. В свою очередь президент Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за сведения, которые были переданы по линии специальных служб. Они помогли предотвратить теракты, пояснили в Кремле.
2019-12-30T01:03:00+03:00
2019-12-30T01:04:07+03:00
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01:03, 30 декабря 2019
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