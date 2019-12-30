Столичные аэропорты сегодня, как ожидается, будут работать с максимальной нагрузкой

О пике вылетов и прилетов в преддверии Нового года свидетельствует число проданных билетов и зарегистрированных на сегодня рейсов.

В Домодедово сообщили о готовности к пику нагрузки – на последние даты декабря традиционно выпадают самые загруженные дни в зависимости от того, какой это день недели. Сегодня услугами по вылету из аэропорта воспользуются примерно 50 тыс. пассажиров, из них 22 тысячи отправятся в предновогоднее путешествие за рубеж. В воздушной гавани заметили, что использовать дополнительные силы сотрудников не видят необходимости, а пассажирам посоветовали пройти онлайн-регистрацию и заранее распечатать посадочный талон и приехать в аэропорт не за 3 часа, а раньше. Не помешает изучить и ситуацию на дорогах, в случае если добираться до аэропорта в планах на собственной машине или на такси. Во Внуково тоже заверяют, что готовы к новогоднему росту пассажиропотока. Здесь смены сотрудников усилены, в том числе и на обработке багажа. Западные ворота столицы рекомендуют пользоваться «Аэроэкспрессом». В Жуковском, несмотря на то что его пассажиропоток сильно уступает тоже обещают не допустить сбоев в обслуживании, но советуют из-за возможной гололедицы на дорогах выезжать в аэропорт ранее, чем это делается в рядовых случаях.

В аэропорту «Шереметьево» отметили, что самыми загруженными в дни новогодних каникул станут рейсы в Хельсинки, Дубай, на Пхукет, в Симферополь и Сочи.