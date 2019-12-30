Суд в Москве сегодня начнёт заново рассматривать дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Она единственная признала вину в хищении средств министерства культуры.

Мещанский суд, теперь уже в другом составе, займётся делом Нины Масляевой. В прошлом главного бухгалтера «Седьмой студии». Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Она вину признала ещё на стадии следствия и дала показания на других фигурантов. В суде весной Масляева сказала, что помогала похищать деньги режиссёру Кириллу Серебренникову и остальным обвиняемым. Она попросила отнестись к ней снисходительно и не наказывать сурово. Судья Татьяна Изотова не стала доводить дело до приговора. Она усмотрела ошибки в обвинительном заключении и вернула дело в прокуратуру. Против этого был гособвинитель и защита. Только через Верховный суд дело удалось вернуть в первую инстанцию, где его начнут рассматривать по существу. Главбухом «Седьмой студии» Масляева работала несколько лет с 2011го. За этот период по версии следствия были похищены 130 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на проект по популяризации современного искусства Платформа. Масляевой, поскольку вину она признала, грозит максимум шесть с половиной лет.

Остальные фигуранты, включая Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского вину категорически не признают. Дело «Седьмой студии» рассматривают во второй раз. Назначена новая, третья по счёту экспертиза. Ещё один фигурант, продюсер Екатерина Воронова, в розыске.