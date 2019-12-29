В ходе обмена в Донбассе освобожден 81 украинец, 76 из них вернулись на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом встречая освобожденных в аэропорту «Борисполь» сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, 6 человек остались на временно оккупированных

территориях, т.к. там их семьи. Зеленский особо подчеркнул, что решение украинской стороны передать республикам Донбасса бывших бойцов спецподразделения «Беркут» было политическим и направленным на освобождение людей.При этом президент Украины пообещал, что, несмотря на освобождение «беркутовцев», дело «майдана» будет доведено до конца.