Неизвестный открыл сегодня стрельбу в церкви города Уайт-Сеттлмент в Техасе

Полиция обнаружила на месте происшествия троих раненных, они были доставлены в больницы в критическом состоянии. Среди пострадавших и предполагаемый стрелок. При этом пока неясно, где произошла стрельба – внутри церкви или снаружи церкви. Причины случившегося также пока не известны – ведется расследование.