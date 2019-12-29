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23:02, 29 декабря 2019

Неизвестный открыл сегодня стрельбу в церкви города Уайт-Сеттлмент в Техасе

Полиция обнаружила на месте происшествия троих раненных, они были доставлены в больницы в критическом состоянии. Среди пострадавших и предполагаемый стрелок. При этом пока неясно, где произошла стрельба – внутри церкви или снаружи церкви. Причины случившегося также пока не известны – ведется расследование.



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