Дональд Трамп осудил нападение на представителей еврейской общины у синагоги в Монси

Президент США назвал случившееся «ужасающей антисемитской атакой». 28 декабря вечером в доме хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка неизвестный с ножом напал, на собравшихся там людей. Пострадали по меньшей мере пять человек. Подозреваемый задержан. Губернатор штата расценил нападение как акт внутреннего терроризма.
2019-12-29T23:02:00+03:00
2019-12-29T23:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 29 декабря 2019
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