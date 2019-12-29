Дональд Трамп осудил нападение на представителей еврейской общины у синагоги в Монси

Президент США назвал случившееся «ужасающей антисемитской атакой». 28 декабря вечером в доме хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка неизвестный с ножом напал, на собравшихся там людей. Пострадали по меньшей мере пять человек. Подозреваемый задержан. Губернатор штата расценил нападение как акт внутреннего терроризма.