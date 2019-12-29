Украина и Донбасс впервые за два года обменялись удерживаемыми лицами

Киев и самопровозглашенные ЛНР и ДНР передали друг другу десятки человек. В обменные списки попали и бойцы спецподразделения «Беркут», обвиняемые в расстреле людей на Майдане в 2014 году. Об обмене три недели назад договорились на нормандском саммите президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Как передают российские агентства со ссылкой на источники в самопровозглашенных республиках, более десятка человек отказались возвращаться на подконтрольную сепаратистам территорию, четыре человека из списка Киева решили остаться в Донецке.
2019-12-29T23:01:00+03:00
2019-12-29T23:03:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 29 декабря 2019
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