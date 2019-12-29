Z Архив новостей новости
5 1 6 151
22:04, 29 декабря 2019

В Швейцарском Давосе в эти дни проходит один из старейших хоккейных турниров в истории – Кубок Шпенглера

Уфимский Салават Юлаев попробует сегодня выйти в полуфинал соревнований.

В Кубке Шпенглера по традиции принимают участие 6 команд, разделенных на две группы. Причем, на регулярной основе выступают в турнире местный Давос и сборная Канады, составленная из игроков, играющих в швейцарской Лиге. Остальные участники приглашаются организаторами. Представляющий нашу страну СЮ на групповом этапе оба матча проиграл. Но по регламенту, не потерял шансов продолжить борьбе за трофей. Сегодня уфимская команда оспорит путевку в полуфинал с действующим Чемпионом Чехии клубом Оцеларжи Тршинец.
Отмечу, что 5 лет назад СЮ сумел дойти в Давосе до финала. А последней российской командой, побеждавшей в кубке Шпенглера, был в 2010-м году СКА из Санкт Петербурга.

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет с клубом Амбри Пиотта из Швейцарии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 218 6 18218 27.12
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 66 6 6175 13:12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первым ударом я уложу его Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите!..

5 94 6 10077 20:26
Kспорт, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 13549 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 108 6 15819 24.12
Kистория, власть, политика, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Франко-польский Мадагаскарский план 1935-39 гг. и другие проекты переселения европейских евреев Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…

5 370 6 54204 26.12
Kобщество, история, европа, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 270 6 40124 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Новости

Россия никому не позволит читать Москве нотации, заявил после визита в польский МИД посол нашей страны Сергея Андреева вызывали в министерство из-за высказываний Владимира Путина…

5 66 6 67180
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 82 6 12710 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 139 6 22026 11:03
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Муч, как недавний инсайдер, действительно что-то знает или несет брехню? Обсудим…

5 226 6 38416 23.12
8читать ;смотреть
Kтрамп, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Заявление журналистки «Базы» Анны Никитиной Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу…

5 170 6 33184 23.12
Kрасследования, фсб, журналистика, сми, журналисты, мнения
Блоги

«Палкой снизу, бей!»: на Урале спецназ ФСИН выступил перед школьниками На церемонии посвящения детей в кадеты спецназ продемонстрировал школьникам несколько приёмов сдерживания толпы…

5 155 6 30843 23.12
Kшколы, образование, спецслужбы, видео, события
Новости

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» Они попали в список за «сознательное нарушение государственной границы страны с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым»...

5 31 6 6275
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Родина и Руслан Спецоперация против Шаведдинова – это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело…

5 34 6 7432 24.12
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Версаль и Мюнхен: что хотел сказать Путин Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом «международного права» определять, где проходят границы «волевого» государства, несущего свой исторический и национальный опыт…

5 260 6 55983 25.12
Kполитика, история, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Московская транспортная прокуратура начинает проверку обстоятельств сегодняшнего происшествия в аэропорту Шереметьево Утром «Сухой Суперджет 100», вылетающий в Самару, выехал со взлетной полосы на грунт…

5 12 6 42184
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 219 6 165699 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование
5 40 6 4481 24.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 202 6 183994 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Блоги

+ Baza: Мы знаем, что случилось в Магнитогорске. Это был теракт Baza: Мы знаем, что случилось в Магнитогорске. Это был теракт В этом фильме вы увидите кадры, которые ранее нигде не публиковались…

5 130 6 124463 27.12
8читать ;смотреть
Kмагнитогорск, взрывы, расследования, теракты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8234219
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4311967

Сегодня в эфире