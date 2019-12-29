В Швейцарском Давосе в эти дни проходит один из старейших хоккейных турниров в истории – Кубок Шпенглера

Уфимский Салават Юлаев попробует сегодня выйти в полуфинал соревнований.

В Кубке Шпенглера по традиции принимают участие 6 команд, разделенных на две группы. Причем, на регулярной основе выступают в турнире местный Давос и сборная Канады, составленная из игроков, играющих в швейцарской Лиге. Остальные участники приглашаются организаторами. Представляющий нашу страну СЮ на групповом этапе оба матча проиграл. Но по регламенту, не потерял шансов продолжить борьбе за трофей. Сегодня уфимская команда оспорит путевку в полуфинал с действующим Чемпионом Чехии клубом Оцеларжи Тршинец.

Отмечу, что 5 лет назад СЮ сумел дойти в Давосе до финала. А последней российской командой, побеждавшей в кубке Шпенглера, был в 2010-м году СКА из Санкт Петербурга.

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет с клубом Амбри Пиотта из Швейцарии.