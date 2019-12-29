ФСБ задержала двух граждан России, которые, как утверждают в ведомстве, планировали теракты в Петербурге в праздники

ФСБ задержала двух граждан России, которые, как утверждают в ведомстве, планировали теракты в Петербурге в новогодние праздники. Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, готовящиеся теракты удалось предотвратить, благодаря информации, полученной от американских коллег. Возбуждено уголовное дело. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России, какие именно, не уточнялось.

Такие совместные действия — весьма позитивный шаг для обеих стран. Об этом «Эху Москвы» сказал генерал-майор СВР в отставке Юрий Кобаладзе.

Это уже не первый случай подобного сотрудничества с США. Как сообщалось, с помощью американских спецслужб в 2017 году удалось предотвратить теракт в Казанском соборе Петербурга.