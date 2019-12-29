Синоптики предупредили москвичей о предновогодней метели в понедельник — 30 декабря

Как рассказал ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, к Москве приближается зона низкого давления, которая повлияет на погоду в понедельник с середины полудня. В этот день ожидается обильное выпадение снежных осадков, а также усиленные порывы ветра — скорость будет около 10 м/с, а также порывы до 15–18 м/с. Вильфанд уточнил, что снегопад продлится до 23.00, а толщина покрова снега от земли достигнет 3-4 см.